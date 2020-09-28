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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 21vom 28.09.2020
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Wer besser lügt

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 21: Wer besser lügt

44 Min.Folge vom 28.09.2020Ab 12

Computer-Hacker Wieland wird wegen Diebstahls privater Kontodaten angezeigt. Aus Panik flieht er vor der Polizei und sucht Hilfe bei Alexander Hold. Wieland behauptet, im Auftrag der Bank gehandelt zu haben. Doch Alexander Hold entdeckt Widersprüche in seinen Aussagen und stellt fest: Bei dem Datenklau geht es um Leben und Tod! Annika Roloff - Wielands Freundin - soll sterben wenn sich der Hacker weigert, die Daten zu liefern ...

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