Staffel 2Folge 22
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 22: Abgetaucht
45 Min.Ab 12
Eine Frauenleiche wird im See gefunden. Für den Witwer steht der Mörder fest: seine Nachbarin Kerstin Nink. Die verzweifelte Frau sucht Hilfe bei Stephan Lucas, denn die Mordvorwürfe nehmen kein Ende. Plötzlich gerät auch der Ehemann der Verdächtigen ins Visier der Polizei. Aber anstatt zusammenzuhalten, beschuldigen sich die Eheleute gegenseitig des Mordes. Für Stephan Lucas ein verzwickter Fall, doch der Jurist gibt nicht auf und stößt bald auf ein dunkles Sex-Geheimnis ...
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH