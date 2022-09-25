Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eiskalter Engel

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 25: Eiskalter Engel

44 Min.Folge vom 25.09.2022Ab 12

Josephine Merten ist wegen Mordes an Hanna Buchner angeklagt. Die 19-Jährige wird jedoch aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Die Mutter des Opfers kann das Urteil allerdings nicht akzeptieren. Alexander Hold soll ein Wiederaufnahmeverfahren erwirken. Er durchleuchtet Josephines Umfeld ganz genau und deckt auf, dass Josephine keinesfalls das brave Mädchen ist, das sie vorgibt zu sein.

