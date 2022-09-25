Staffel 2Folge 25vom 25.09.2022
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 25: Eiskalter Engel
44 Min.Folge vom 25.09.2022Ab 12
Josephine Merten ist wegen Mordes an Hanna Buchner angeklagt. Die 19-Jährige wird jedoch aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Die Mutter des Opfers kann das Urteil allerdings nicht akzeptieren. Alexander Hold soll ein Wiederaufnahmeverfahren erwirken. Er durchleuchtet Josephines Umfeld ganz genau und deckt auf, dass Josephine keinesfalls das brave Mädchen ist, das sie vorgibt zu sein.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH