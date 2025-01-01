Staffel 2Folge 28
Kündigungsgrund zu sexyJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 28: Kündigungsgrund zu sexy
45 Min.Ab 12
Die 19-jährige Isabel Herzig ist schön und bei allen beliebt - außer bei ihrer Chefin. Die will sie unbedingt loswerden und kündigt Isabel fristlos. Der Grund: Isabel soll aus der Kasse Geld gestohlen haben. Doch die Vorwürfe gegen die junge Frau werden immer absurder - bis ihr sogar eine Gefängnisstrafe wegen Drogenhandels droht. Rechtsanwalt Alexander Stephens geht den Anschuldigungen auf den Grund und stößt auf ein dunkles Sexgeheimnis.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH