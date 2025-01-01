Zum Inhalt springenBarrierefrei
45 Min.Ab 12

Die 19-jährige Isabel Herzig ist schön und bei allen beliebt - außer bei ihrer Chefin. Die will sie unbedingt loswerden und kündigt Isabel fristlos. Der Grund: Isabel soll aus der Kasse Geld gestohlen haben. Doch die Vorwürfe gegen die junge Frau werden immer absurder - bis ihr sogar eine Gefängnisstrafe wegen Drogenhandels droht. Rechtsanwalt Alexander Stephens geht den Anschuldigungen auf den Grund und stößt auf ein dunkles Sexgeheimnis.

