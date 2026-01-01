Staffel 2Folge 29
Folge 29: Roman und Julia
45 Min.Ab 12
Mark Weikamp leitet das Chapter eines Motorrad-Klubs und liefert sich seit Jahren einen erbitterten Streit mit Roman Glaser, dem Chef des konkurrierenden Bikerklubs. Als Roman vor seinem Vereinsheim erstochen wird, fällt der Verdacht sofort auf Mark, der umgehend verhaftet wird. Marks Schwester Julia ist überzeugt von seiner Unschuld und engagiert Stephan Lucas, um Mark aus dem Gefängnis zu holen und den wahren Mörder von Roman Glaser zu finden.
