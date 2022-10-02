Staffel 2Folge 30vom 02.10.2022
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 30: Paralleljustiz
45 Min.Folge vom 02.10.2022Ab 12
Die 18-jährige Türkin Aylin führt ein modernes Leben. Sie hat einen Freund, steckt mitten in einer Ausbildung und freut sich, endlich auf eigenen Beinen zu stehen. Ihre Familie allerdings hat andere Pläne. Aylin ist bereits einem Mann in der Türkei versprochen. Und genau dort soll sie auch schnellstmöglich hin und heiraten. Kann Alexander Hold die Zwangsheirat verhindern und die junge Frau vor ihrem schrecklichen Schicksal bewahren?
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH