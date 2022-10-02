Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paralleljustiz

ParalleljustizJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 30: Paralleljustiz

45 Min.Folge vom 02.10.2022Ab 12

Die 18-jährige Türkin Aylin führt ein modernes Leben. Sie hat einen Freund, steckt mitten in einer Ausbildung und freut sich, endlich auf eigenen Beinen zu stehen. Ihre Familie allerdings hat andere Pläne. Aylin ist bereits einem Mann in der Türkei versprochen. Und genau dort soll sie auch schnellstmöglich hin und heiraten. Kann Alexander Hold die Zwangsheirat verhindern und die junge Frau vor ihrem schrecklichen Schicksal bewahren?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen