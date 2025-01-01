Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unter Druck

Unter DruckJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 34: Unter Druck

45 Min.Ab 12

Der 21-Jährige Severin wird beschuldigt, auf offener Straße einen wehrlosen Mann angegriffen und schwer verletzt zu haben. Seine Mutter Marlene ist überzeugt, dass ihr Sohn in Notwehr gehandelt hat. Aber warum verweigert Severin jede Aussage? Rechtsanwältin Isabella Schulien beginnt zu recherchieren und landet in einem Sumpf aus Angst und Bedrohung. Als Severins kleine Schwester spurlos verschwindet, geht es um Leben und Tod.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen