Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 36
Joyn Plus
Rache

RacheJetzt ohne Werbung streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 36: Rache

44 Min.Ab 12

Senta Täler war mit einem Mörder verheiratet. Nach zehn Jahren Knast ist ihr Ex-Mann wieder auf freiem Fuß. Senta wird mit anonymen Anrufen belästigt und aus einem verdunkelten Auto heraus beschattet. Rechtsanwalt Stephan Lucas will für die verängstigte Frau kämpfen. Schnell wird klar, dass nicht nur sie, sondern auch ihre Tochter in Lebensgefahr gerät: Die 16-Jährige wird entführt. Im Austausch fordert der Erpresser ein Menschenleben.

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen