Staffel 2Folge 37vom 06.08.2020
AbgesangJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 37: Abgesang
45 Min.Folge vom 06.08.2020Ab 12
Einen eigenen Song im Radio zu hören ist der Traum aller Musiker. Auch der 22-jährige Rapper Mike Odis wünscht sich nichts sehnlicher. Doch die Konkurrenz schläft nicht und plötzlich steht Mike im Verdacht, ein Betrüger zu sein! Er soll seinen neuen Song nicht selbst geschrieben, sondern einfach nur geklaut haben. Sein ärgster Konkurrent setzt ihm massiv zu. Ein Krieg zwischen den Rappern bricht los. Alexander Hold hat Mike beim Drogenentzug begleitet und eilt ihm nun zu Hilfe.
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: Constantin Entertainment GmbH & © Season 2-5: SAT.1 GOLD & © Season 2-3: Sat.1