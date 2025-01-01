Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 39
Giftige Kugeln

Folge 39: Giftige Kugeln

45 Min.Ab 12

Die 19-jährige hochschwangere Veronika wird verhaftet, da sie auf ihren eigenen Bruder geschossen haben soll. Die junge Frau gibt zu, dass sie ihren Bruder hasst, aber versichert glaubhaft ihre Unschuld. Doch sie ist bei weitem nicht die Einzige, die ein klares Motiv hat. Rechtsanwalt Christian Vorländer gerät in eine Familienfehde, bei der Gewalt, Neid, Intrigen und Eifersucht an der Tagesordnung sind.

