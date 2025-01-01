Staffel 2Folge 40
Folge 40: Teure Liebesnacht
45 Min.Ab 12
Ein einziger Ausrutscher in 15 Ehejahren - und plötzlich liegt bei Bettina Weissmann kein Stein mehr auf dem anderen. Die 35-Jährige wird mit pikanten Sex-Fotos eines Seitensprungs erpresst. Auf einen Schlag ist nicht nur das heile Familienleben der Schuldirektorin in größter Gefahr, sondern auch ihr Job und das Ansehen der gesamten Familie. Isabella Schulien begibt sich auf die Suche nach dem Erpresser, doch der hat seine Spuren sehr sorgfältig verwischt.
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH