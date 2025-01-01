Staffel 2Folge 41
Es war MordJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 41: Es war Mord
45 Min.Ab 12
Eine junge Frau liegt erschossen in ihrer Wohnung. Ihr Freund wird verhaftet. Doch Miro Schubert schwört auf seine Unschuld. Die 23-Jährige Tote war seine Freundin - seine große Liebe. Alexander Hold will der Wahrheit auf die Spur kommen. Ist der junge Rollstuhlfahrer wirklich unschuldig oder doch ein Mörder und skrupelloser Lügner?
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH