Staffel 2Folge 42
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 42: Die Entführung
44 Min.Ab 12
Für Rechtsanwalt Stephan Lucas ist es ein Mandantengespräch wie viele andere auch - bis plötzlich wie aus dem Nichts die Tochter seines Mandanten vor ihren Augen entführt wird! Der verzweifelte Unternehmer glaubt, dass seine geldgierige Noch-Ehefrau die Stieftochter gekidnappt hat. Doch diese streitet alles ab und verdächtigt wiederum den Mandanten von Stephan Lucas. Ein echtes Entführungsdrama oder eine schauspielerische Glanzleistung?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH