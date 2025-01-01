Staffel 2Folge 43
BrilliantJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 43: Brilliant
45 Min.Ab 12
Ein brutaler Raubüberfall in einem Juweliergeschäft. Die Blutanalyse überführt eindeutig den Täter: Hugo Yalin - der Schwiegersohn des Juweliers. Doch dieser beschwört trotz DNA - Beweis seine Unschuld. Rechtsanwalt Alexander Stephens geht der unglaublichen Aussage nach und gerät dabei sogar selbst in Lebensgefahr ...
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH