SAT.1Staffel 2Folge 43
Folge 43: Brilliant

45 Min.Ab 12

Ein brutaler Raubüberfall in einem Juweliergeschäft. Die Blutanalyse überführt eindeutig den Täter: Hugo Yalin - der Schwiegersohn des Juweliers. Doch dieser beschwört trotz DNA - Beweis seine Unschuld. Rechtsanwalt Alexander Stephens geht der unglaublichen Aussage nach und gerät dabei sogar selbst in Lebensgefahr ...

