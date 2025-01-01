Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 44
Sorge um die Schwester

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 44: Sorge um die Schwester

44 Min.Ab 12

Die Schülerin Anna Schuster hat ein schreckliches Geheimnis. Sie versucht mit allen Mitteln, es zu verbergen. Ihr Bruder macht sich furchtbare Sorgen um sie und bittet Alexander Hold um Hilfe. Der Richter taucht immer tiefer in die mysteriöse Geschichte der 16-Jährigen ein und entdeckt eine schockierende Neuigkeit. Er findet heraus, warum sich Anna versteckt und will ihr unbedingt helfen.

