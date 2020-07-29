Staffel 2Folge 45vom 29.07.2020
BigamieJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 45: Bigamie
44 Min.Folge vom 29.07.2020Ab 12
In Bernadette Bergers Haus hat sich ein ungebetener Gast breitgemacht: Die junge Afrikanerin Fatou Diallo weigert sich auszuziehen und droht ihrer Gastgeberin sogar mit dem Tod.
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Constantin Entertainment GmbH & © Season 1-2, Season 4-5: SAT.1 GOLD & © Season 1-2: Sat.1