Staffel 2Folge 46
Ein Leben für ein LebenJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 46: Ein Leben für ein Leben
45 Min.Ab 12
Das nahezu perfekte Leben der Baumgartens ist mit einem einzigen Anruf schlagartig vorbei. Am anderen Ende der Leitung: ein Psychopath. Er hat die Tochter der Baumgartens entführt und fordert als Lösegeld einen Mord. Ulrich Baumgarten soll einen Menschen umbringen - egal wen. Der am Boden zerstörte Vater tut alles, um das Leben seiner Tochter zu retten, selbst, wenn er sich dafür selbst opfern muss ...
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Sat.1 & © Season 1-2, Season 4: SAT.1 GOLD & © Season 1-2: Constantin Entertainment GmbH