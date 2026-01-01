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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 46
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Ein Leben für ein Leben

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 46: Ein Leben für ein Leben

45 Min.Ab 12

Das nahezu perfekte Leben der Baumgartens ist mit einem einzigen Anruf schlagartig vorbei. Am anderen Ende der Leitung: ein Psychopath. Er hat die Tochter der Baumgartens entführt und fordert als Lösegeld einen Mord. Ulrich Baumgarten soll einen Menschen umbringen - egal wen. Der am Boden zerstörte Vater tut alles, um das Leben seiner Tochter zu retten, selbst, wenn er sich dafür selbst opfern muss ...

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

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