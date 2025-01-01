Staffel 2Folge 48
Glück auf PumpJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 48: Glück auf Pump
45 Min.Ab 12
Die 31-jährige Susi Meyer ist eine Kämpferin. Die alleineerziehende Friseurin boxt sich tapfer durchs Leben. Doch ein bösartiger Unbekannter verwandelt ihr Leben zur Hölle. Erst wird sie mit einem Messer bedroht, dann beinahe von einem Auto überfahren, und dann soll sie die Konten ihrer Kunden durch EC-Karten-Betrug leergeräumt haben. In ihrer Not wendet sie sich an Rechtsanwalt Christian Vorländer. Der hartnäckige Jurist stößt auf ein Netz aus Lügen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH