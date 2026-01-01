Staffel 2Folge 51
Folge 51: DER LETZTE SONNTAGSBRATEN
45 Min.Ab 12
Maria Steinke kommt nach Hause und ihr Herz bleibt fast stehen: Ihr Mann liegt erschlagen im Wohnzimmer. Doch die Tragödie geht weiter, als ein Sexgeheimnis enthüllt wird. Der Tote hatte etliche Affären. Für Rechtsanwalt Stephan Lucas steht fest: Der Mörder muss unter diesen Frauen sein oder unter den betrogenen Ehemännern. Doch dann gerät die Witwe selbst unter Mordverdacht ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1