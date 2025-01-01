Staffel 2Folge 52
Folge 52: GELIEBTER LEHRER
43 Min.Ab 12
Für Lehrer Kai Ritter steht alles auf dem Spiel: Ehe, Karriere, Ruf. Ihm wird nicht nur vorgeworfen, mit seiner minderjährigen Schülerin Lea Sex gehabt zu haben, sondern er soll sie auch brutal zusammengeschlagen haben. Kai schwört, dass er unschuldig ist. Doch seine einzige Zeugin, Lea, liegt im Koma. Der Skandal verschärft sich noch weiter, als sich herausstellt, dass Lea schwanger ist. Verzweifelt wendet sich der junge Lehrer an Alexander Stephens.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH