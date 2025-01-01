Staffel 2Folge 55
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 55: LANDLUST
44 Min.Ab 12
Landärztin Susanne Friedmann soll aus Hass auf das Bordell im Ort den Ferrari des Zuhälters angezündet haben. Doch nicht nur sie hat ein Motiv: Allen Einwohnerinnen des kleinen Dorfes ist der Puff ein Dorn im Auge, und jede einzelne kämpft mit allen Mitteln dagegen an. Alle Indizien sprechen gegen Susanne, doch sie beteuert ihre Unschuld und schaltet Rechtsanwalt Alexander Stephens ein. Der stößt bei seinen Ermittlungen auf gleich mehrere schmutzige Geheimnisse ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH