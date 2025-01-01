Zum Inhalt springenBarrierefrei
DIE GOLDENE PILLE

DIE GOLDENE PILLE

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 61: DIE GOLDENE PILLE

45 Min.Ab 12

Gerda Meier erhält die schrecklichste Nachricht, die eine Mutter bekommen kann: Ihr Sohn Paul ist an einer Überdosis Drogen gestorben. Dabei hatte Paul dem Drogensumpf den Kampf angesagt. Gerda ist überzeugt, dass es Mord war. Als Rechtsanwalt Christian Vorländer dem Verdacht nachgeht, stößt er auf einige Ungereimtheiten in der Entzugsklinik, in der Paul stationiert war. Die saubere Fassade der Einrichtung beginnt zu bröckeln ...

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

