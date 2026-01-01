Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 63
IM AFFEKT

Folge 63: IM AFFEKT

44 Min.Ab 12

Sophie Jung durchlebt den Albtraum ihres Lebens: Ein Stalker verfolgt sie auf Schritt und Tritt. Der mysteriöse Unbekannte überschreitet jede Grenze und kommt der jungen Frau bedrohlich nahe. Als die Frisörin an diesem Wahnsinn zu zerbrechen droht, bittet sie Isabella Schulien um Hilfe. Doch keine der beiden hat zunächst eine Vorstellung davon, in welch großer Gefahr Sophie Jung tatsächlich schwebt. Eines Nachts steht der Stalker sogar in ihrem Schlafzimmer ...

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

