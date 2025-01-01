Staffel 2Folge 64
Der Ein-Euro-BanküberfallJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 64: Der Ein-Euro-Banküberfall
45 Min.Ab 12
Der eigentlich friedliche Obdachlose Johann Korff überfällt eine Bank, fordert aber nur einen einzigen Euro. In Haft bricht der Mann plötzlich zusammen. Die Ärzte stellen eine schreckliche Diagnose: Leberzirrhose, Johann braucht dringend eine Spenderleber. Doch seine ganze Familie lässt den Obdachlosen im Stich. Warum sind alle Angehörigen so herzlos? Alexander Hold nimmt sich des Mannes an und lüftet ein dunkles Familiengeheimnis. Schafft er es, Johann zu retten?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH