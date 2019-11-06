Staffel 2Folge 65vom 06.11.2019
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 65: Falsche Freundin
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die 27-jährige Miriam Siebert ist außer sich. Um ihren Job zu behalten, soll sie mit ihrem Chef ins Bett steigen. Aus Verzweiflung wendet sie sich an Rechtsanwalt Alexander Stephens. Der soll die drohende Kündigung abwenden. Miriams sexy Kollegin Svenja ereilt plötzlich das gleiche Schicksal. Die beiden verbünden sich voller Frauenpower, bis Svenja auf einmal eigene Pläne verfolgt. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH