Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 65: Ungewollter Familienzuwachs

44 Min.Ab 12

Kai Weyland hat sich mit eiserner Disziplin den Traum vom Eigenheim erfüllt. Er steht kurz vor der langersehnten Beförderung, und auch sein Familienglück scheint perfekt. Doch schlagartig gerät sein Leben aus den Fugen: Eine wildfremde Frau steht plötzlich vor der Tür und behauptet felsenfest, von ihm schwanger zu sein. Kai wendet sich verzweifelt an Anwältin Isabella Schulien. Wer ist diese Frau, und warum will sie Kais Leben zerstören?

