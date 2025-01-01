Staffel 2Folge 65
Ungewollter FamilienzuwachsJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 65: Ungewollter Familienzuwachs
44 Min.Ab 12
Kai Weyland hat sich mit eiserner Disziplin den Traum vom Eigenheim erfüllt. Er steht kurz vor der langersehnten Beförderung, und auch sein Familienglück scheint perfekt. Doch schlagartig gerät sein Leben aus den Fugen: Eine wildfremde Frau steht plötzlich vor der Tür und behauptet felsenfest, von ihm schwanger zu sein. Kai wendet sich verzweifelt an Anwältin Isabella Schulien. Wer ist diese Frau, und warum will sie Kais Leben zerstören?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH