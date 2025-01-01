Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 73
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 73: Ausgespielt

44 Min.Ab 12

Es ist ein Alptraum für die alleinerziehende Mutter Sandra Lang. Erneut muss sie dabei zusehen, wie ihr vorbestrafter Sohn Timo kriminell wird. Doch diesmal hätte er fast jemanden getötet: die Nachbarin Miriam Böhm. Der 17-Jährige streitet alles ab und verdächtigt den zwielichtigen Freund von Miriams Tochter. Doch dann enthüllt die Suche nach einem Motiv einen weiteren Verdächtigen: die eigene Tochter!

