Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 74
Joyn Plus
Primaballerina

PrimaballerinaJetzt ohne Werbung streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 74: Primaballerina

44 Min.Ab 12

Der 38-jährige Jens Krömer weiß nicht mehr weiter. Seine Ex-Frau ist davon besessen die gemeinsame Tochter Lina zu einer erfolgreichen Primaballerina zu machen. Trotz aller Bemühungen muss der verzweifelte Vater mitansehen, wie seine zwölfjährige Tochter von Andrea Siedler weiter gequält wird. Lina soll unter allen Umständen berühmt werden. Die Mutter geht sogar so weit, den Ex-Mann aus dem Weg räumen zu wollen. Stephan Lucas gibt alles, um die verbissene Mutter zu stoppen.

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen