Staffel 2Folge 75
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 75: Nonne in Not
44 Min.Ab 12
Ferdinand Schuhmann kämpft seit Jahren gegen einen riesigen Schuldenberg. Als er unerwartet zu einer großen Summe Geld kommt, scheint es für ihn und seine Familie endlich wieder bergauf zu gehen. Doch der vermeintliche Geldsegen wird zum tödlichen Fluch, Ferdinand kommt bei einem Arbeitsunfall ums Leben. Seine Frau Angela ist sich sicher: der Tod ihres Mannes war kein Unfall, er wurde ermordet. Rechtanwältin Isabella Schulien kämpft für die verzweifelte Witwe.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1