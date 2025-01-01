Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 76
Joyn Plus
Gegen die Zeit

Gegen die ZeitJetzt ohne Werbung streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 76: Gegen die Zeit

43 Min.Ab 12

Dem angesehenen Schönheitschirurgen Martin Berg wird ein fataler Fehler unterstellt. Er soll bei der Brust-OP von Erotikstar Jenny Poletti gepfuscht haben. Der Freund und Manager des Opfers will Vergeltung. Die Situation gerät völlig außer Kontrolle, denn plötzlich muss der Arzt um sein eigenes Leben bangen. Als er in seinem Wagen eine scharfe Bombe entdeckt, beginnt für seinen Anwalt Christian Vorländer ein Wettlauf gegen die Zeit.

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen