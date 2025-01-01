Staffel 2Folge 76
Gegen die ZeitJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 76: Gegen die Zeit
43 Min.Ab 12
Dem angesehenen Schönheitschirurgen Martin Berg wird ein fataler Fehler unterstellt. Er soll bei der Brust-OP von Erotikstar Jenny Poletti gepfuscht haben. Der Freund und Manager des Opfers will Vergeltung. Die Situation gerät völlig außer Kontrolle, denn plötzlich muss der Arzt um sein eigenes Leben bangen. Als er in seinem Wagen eine scharfe Bombe entdeckt, beginnt für seinen Anwalt Christian Vorländer ein Wettlauf gegen die Zeit.
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH