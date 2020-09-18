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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 78vom 18.09.2020
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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 78: Ein besonderes Geschenk

44 Min.Folge vom 18.09.2020Ab 12

"Ihr Bruder hat Selbstmord begangen. Hier ist sein Abschiedsbrief." - Diese Worte reißen Philip Oblonski den Boden unter den Füßen weg. Er wusste, dass sein Bruder Thomas kriminell war und ständig Ärger hatte. Nicht nur mit dem Gesetz. Aber Suizid? Das kann Philipp einfach nicht glauben. Er glaubt an ein grausames Verbrechen und will zusammen mit Alexander Hold den Mörder seines jüngeren Bruders finden.

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