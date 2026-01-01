Staffel 2Folge 80
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 80: Ein Baby für Hold
45 Min.Ab 12
Die hochschwangere Nadine Storck ist es leid, sich von ihrem Freund tyrannisieren zu lassen. Sie nimmt all ihren Mut zusammen und verlässt ihn. Um ihr Baby zu schützen, kommt sie auf eine verwegene Idee - und Alexander Hold kommt unverhofft zu einem Kind. Die Angst der jungen Mutter ist offensichtlich berechtigt, denn ihr Freund lässt nicht locker und seine Drohungen werden immer massiver. Hold kämpft dafür, dass Nadine Storck und ihr Kind ein sicheres Leben führen können.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
