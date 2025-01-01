Staffel 2Folge 83
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 83: Mama ist wieder da
43 Min.Ab 12
Sandra Lahmert hat sich kurz nach der Geburt ihrer Tochter Nele vor zehn Jahren - angeblich! - das Leben genommen. Doch jetzt taucht die Totgeglaubte plötzlich auf. Noch bevor Stephan Lucas klären kann, wer die mysteriöse Frau wirklich ist, eskaliert die Lage: Nele wird entführt. Der Anwalt versucht das junge Mädchen zu retten und er muss herausfinden, ob die Frau eine Betrügerin oder wirklich Neles leibliche Mutter ist.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH