Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 83
Mama ist wieder da

Folge 83: Mama ist wieder da

43 Min.Ab 12

Sandra Lahmert hat sich kurz nach der Geburt ihrer Tochter Nele vor zehn Jahren - angeblich! - das Leben genommen. Doch jetzt taucht die Totgeglaubte plötzlich auf. Noch bevor Stephan Lucas klären kann, wer die mysteriöse Frau wirklich ist, eskaliert die Lage: Nele wird entführt. Der Anwalt versucht das junge Mädchen zu retten und er muss herausfinden, ob die Frau eine Betrügerin oder wirklich Neles leibliche Mutter ist.

