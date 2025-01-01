Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 86
Unter Verdacht

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 86: Unter Verdacht

44 Min.Ab 12

Der Beamte Achim Betz ist entsetzt, als er erfährt, dass sein bester Freund Opfer eines versuchten Mordanschlags wurde und nun in Lebensgefahr schwebt. Doch damit nicht genug: plötzlich ist er selbst auch noch der Hauptverdächtige! Erfolglos versucht der Beamte, sich gegen die Vorwürfe zu wehren. Der Alptraum treibt den Beschuldigten schließlich zu einer gefährlichen Kurzschlussreaktion. Rechtsanwalt Christian Vorländer glaubt jedoch an seinen Mandanten.

