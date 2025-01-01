Staffel 2Folge 86
Folge 86: Unter Verdacht
44 Min.Ab 12
Der Beamte Achim Betz ist entsetzt, als er erfährt, dass sein bester Freund Opfer eines versuchten Mordanschlags wurde und nun in Lebensgefahr schwebt. Doch damit nicht genug: plötzlich ist er selbst auch noch der Hauptverdächtige! Erfolglos versucht der Beamte, sich gegen die Vorwürfe zu wehren. Der Alptraum treibt den Beschuldigten schließlich zu einer gefährlichen Kurzschlussreaktion. Rechtsanwalt Christian Vorländer glaubt jedoch an seinen Mandanten.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1