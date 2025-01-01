Staffel 2Folge 89
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 89: Die irre Mutter
45 Min.Ab 12
Ein gefährlicher Mann mit einer Maske bedroht Anne Westerhoff. Die besorgte Mutter hat panische Angst um ihren geliebten Sohn Kevin und um ihr eigenes Leben. Die 37-Jährige steht kurz vor dem Nervenzusammenbruch und wird zu einer Gefahr für sich und andere. Doch außer ihr hat noch nie jemand den gefährlichen Maskenmann gesehen. Christian Vorländer will beweisen, dass seine Mandantin nicht verrückt ist, sondern tatsächlich in Lebensgefahr schwebt.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH