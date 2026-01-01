Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 90
Joyn Plus
Der Wert des Lebens

Der Wert des LebensJetzt ohne Werbung streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 90: Der Wert des Lebens

45 Min.Ab 12

Eigentlich wollte Anwältin Isabella Schulien die Arztgattin Viktoria Neuhaus bei ihrer Scheidung vertreten. Doch beim ersten Besuch findet sie die Frau brutal ermordet in ihrem Wohnzimmer auf. Daneben kniet ihre jüngere Schwester Ann-Christin mit blutverschmierten Händen. Sofort gerät die 28-Jährige unter Tatverdacht. Rechtsanwältin Isabella Schulien hält die junge Frau für unschuldig und setzt alles daran, den grausamen Mord aufzuklären.

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen