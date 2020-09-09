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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 91vom 09.09.2020
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Vergiftete Millionen

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 91: Vergiftete Millionen

45 Min.Folge vom 09.09.2020Ab 12

Lutz Walter schwebt nach einem Verkehrsunfall in Lebensgefahr. Als er aus dem Koma erwacht, erwartet ihn keine liebevolle Pflege, sondern ein Krieg zwischen seinen beiden Frauen: Ehefrau und Geliebter. Eine Einigung scheint aussichtslos. Anwalt Alexander Stephens soll für Klarheit und Frieden sorgen - doch plötzlich verschwindet der Patient spurlos aus dem Krankenhaus. Ohne seine Medikamente schwebt er wieder in Lebensgefahr ...

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