Staffel 2Folge 94
Und führe uns nicht in VersuchungJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 94: Und führe uns nicht in Versuchung
45 Min.Ab 12
Den katholischen Pfarrer Markus Kastner zieht es auf den Straßenstrich. Sein Interesse am horizontalen Gewerbe ist rein beruflich - doch sein soziales Engagement wird für ihn schnell zum Verhängnis. Eine der Prostituierten beschuldigt den Geistlichen, Sex mit den Frauen zu haben. Ein Skandal ist entfacht. Obwohl Pfarrer Kastner seine Unschuld beteuert, steht für ihn nun alles auf dem Spiel! Anwalt Christian Vorländer kämpft für den engagierten Pfarrer.
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH