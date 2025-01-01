In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 1: Joelina - Der Feind tanzt mit
45 Min.Ab 12
Joelina (28) schmeißt eine Karnevalsparty in ihrer WG. Doch als ihr Mitbewohner die Kellertreppe heruntergestoßen wird, ist der Spaß vorbei. Wird Joelina das nächste Opfer sein?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH