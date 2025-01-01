Sonja - Grenzenloses VertrauenJetzt kostenlos streamen
Folge 16: Sonja - Grenzenloses Vertrauen
43 Min.Ab 12
Sonja (35) feiert auf einer Bowlingbahn die Beförderung ihres Mannes. Doch die ausgelassene Stimmung wird jäh unterbrochen, als Polizisten plötzlich auftauchen und Sonjas Ehemann festnehmen.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH