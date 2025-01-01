In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 5: Birgit - Das Geisterhaus
44 Min.Ab 12
Die Freundinnen Birgit (28) und Lisa (26) verbringen einige Tage in einem Ferienhaus auf dem Land. Doch dann geschehen seltsame Dinge und der Erholungsurlaub wird plötzlich zum Gruseltrip.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH