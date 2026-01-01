In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 9: Violetta - Das fliegende Auge
45 Min.Ab 12
Haushälterin Violetta (41) beobachtet eine ferngesteuerte Drohne, die ungewöhnlich nah am Haus vorbeifliegt. Kurz darauf ist der Hausherr tot. Dann erscheint die Drohne erneut. Ist Violetta das nächste Opfer?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
12
