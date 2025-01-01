Carolina - Gefährlicher SchattenJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 15: Carolina - Gefährlicher Schatten
45 Min.Ab 12
Das Leben von Lehrerin Carolina (38) gerät plötzlich in Gefahr. Es geschehen seltsame Dinge und es wird bei ihr eingebrochen. Doch wer und was steckt dahinter?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH