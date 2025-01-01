Marcel - Mord zwischen den ZeilenJetzt kostenlos streamen
Folge 4: Marcel - Mord zwischen den Zeilen
43 Min.Ab 12
Marcel (25) findet im Straßengraben ein fremdes Tablet. Darauf sind Videobotschaften einer verängstigten jungen Frau. Sie ist auf der Flucht, weil sie einen Mord beobachtet hat.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH