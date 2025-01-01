Angie - Totgeglaubte leben längerJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 19: Angie - Totgeglaubte leben länger
45 Min.Ab 12
Angie (35) wird von einem maskierten Mann ausgeraubt. Als eine wichtige Zeugin spurlos verschwindet, macht sich Angie auf die Suche nach ihr und stößt auf ein unfassbares Geheimnis!
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH