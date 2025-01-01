In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 6: Linus - Plötzlich Zeuge
43 Min.Ab 12
Gebäudereiniger Linus (34) beobachtet beim Fensterputzen, wie zwei bewaffnete und maskierte Täter in eine Firma einbrechen. Doch die Täter entkommen und Linus gerät nun selbst in Gefahr ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH