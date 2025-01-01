In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 8: Björn - Mord auf Bestellung
44 Min.Ab 12
Der Nachbar von Björn (46) erzählt scherzhaft, dass er seine Frau umbringen könnte. Kurz darauf wird die Frau tot aufgefunden. Björn gibt sich eine Mitschuld an ihrem Tod und will den Mörder auf eigene Faust überführen.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH