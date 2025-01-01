In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 30: Diana - Aussage gegen Aussage
44 Min.Ab 12
Jemand hat es auf Diana (36) abgesehen. Eine Anzeige wegen Fahrerflucht, Drohanrufe und peinliche Mails, die von ihrem Account verschickt wurden. Wer will Diana schaden?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH