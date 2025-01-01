In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 33: Kian - Mord mit Ansage
44 Min.Ab 12
Ein Fremder beichtet Pfarrer Kian (38) einen Mord. Als eine Leiche auftaucht, wird das Gewissen des Pfarrers auf eine harte Probe gestellt. Was ist wichtiger: das Beichtgeheimnis oder ein Menschenleben?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH