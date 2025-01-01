In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 34: Rebecca -Riskante Partnerwahl
44 Min.Ab 12
Rebeccas (40) Bruder Oliver lernt seine neue Liebe über eine Partnervermittlung kennen. Doch Rebecca wird misstrauisch, als die Dame plötzlich eine hohe Geldsumme von Oliver braucht.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH